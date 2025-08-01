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        Haberler Gündem YÖK Başkanlığına yeniden Erol Özvar atandı

        YÖK Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Erol Özvar atandı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Erol Özvar atandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 01:24 Güncelleme: 01.08.2025 - 02:14
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        YÖK Başkanlığına yeniden Erol Özvar atandı
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        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Erol Özvar atandı.

        Atamaya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, YÖK Başkanlığına ve YÖK Üyeliğine, Prof. Dr. Özvar yeniden getirildi.

        Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer karar ile birlikte Rekabet Kurulu Üyeliğine Ayşe Uslu Cevlek atandı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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