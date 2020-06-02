YÖK Başkanı Saraç, başarılı beyinleri öğrenimlerine Türkiye'de devam etmeye çağırdı:

AA

Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında eğitim görüp Kovid-19 salgını nedeniyle okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile Türkiye'de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklulara yönelik bazı yeni kararlar aldıklarına işaret etti.

Bu kapsamda, yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik ve mimarlık programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtın kaldırıldığını ifade eden Saraç, bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt dışı kontenjan ayrılabilmesine imkan tanındığını hatırlattı.

Kovid-19 küresel salgını dikkate alınarak ilk bindeki üniversitelerden yatay geçiş talep edenler için de yeni imkanlar sunulduğunu belirten Saraç, birinci ve son sınıfa da yatay geçiş başvuru imkanı sağlandığını, şartları sağlayan ve dileyen öğrenciler için açıköğretim programlarına geçiş yapabilmelerinin yolunun açıldığını söyledi.

Yekta Saraç, sıralamada ilk binde olan üniversitelerde okuyan öğrencilerin, bulundukları ülkelerdeki sağlık koşulları ve üniversitelerdeki belirsizlik ortamları dolayısıyla dönmek istemelerinin Türkiye için fırsat olduğunu da vurguladı.

Saraç, ayrıca salgın nedeniyle Türk üniversitelerinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla açtıkları ortak programlarda okuyan öğrencilerden yurt dışına gitmek istemeyenler için uzaktan öğretim, Türkiye'de kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda eğitim alabilme, derslerin yurt dışındaki üniversite tarafından sayılabilmesi, yurt dışında eğitim almaları gereken dönemlerin değiştirilebilmesi, öğrencilerin talebi halinde ortak programdan çıkarak kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki eş değer programa geçebilmesi gibi seçenekler sunduklarını anlattı.

- Uluslararası öğrencilere ön kayıt hakkı

Türkiye'nin yabancı öğrenciler için cazibe merkezi olmaya devam etmesinin sağlanmasına yönelik bazı kararlar alındığını da hatırlatan Saraç, uluslararası öğrenci adaylarının ön kayıt yaptırabileceğini, ayrıca başvuru ve kayıt sürecinin 15 Aralık 2020'ye kadar uzatılmasıyla geç kayıt gerçekleştirebileceğini dile getirdi.

Başarılı öğrencilerin Türk yükseköğretimine kaliteden ödün vermeden yatay geçiş yoluyla dahil olmalarını kolaylaştıracak, dünyada ilk bine giren üniversitelerdeki Türk öğrenciler için ek fırsatlar sundukları bu düzenlemelerin kamuoyunda çok olumlu karşılandığını vurgulayan Saraç, "YÖK olarak, yurt dışında okumakta olan başarılı Türk gençlerini ve kendi ülkeleri dışında eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencileri, ülkemizdeki seçkin yükseköğretim kurumlarında eğitim almaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Saraç, Yeni YÖK'ün başlattığı Hedef Odaklı Uluslarasılaşma Projesi kapsamında 5 yıl önce 48 bin olan yabancı/uluslararası öğrenci sayısının 180 bine ulaştığını sözlerine ekledi.