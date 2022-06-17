YÖK Başkanı Özvar'dan YKS açıklaması

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YKS'ye girecek adaylar için Twitter'dan mesaj yayımladı. YÖK Başkanı Özvar, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili gençler; hepinizin hayallerini kurduğunuz üniversitelere, fakültelere, programlara yerleşecek performansı göstermenizi umut ediyorum. Bildiğiniz gibi bu yıl sınava ilişkin iki önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. Birincisi ön lisans ve lisans programlarını tercihte Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulamasını kaldırdık. Artık üniversite tercihi yapabilmek için belli bir baraj puanını geçmeniz gerekmeyecek. Sizden gelen yansımalardan da görüyoruz ki barajla birlikte önünüzdeki psikolojik bariyer de kalkmış oldu. İkinci olarak TYT süresini 30 dakika artırarak 165 dakikaya çıkardık. Yaptığımız bu düzenleme ile üzerinizdeki sınav yetiştirme baskısını ve stresi azaltmak istedik. Sorular üzerinde daha fazla düşünebilmeniz, düşünürken hata yapma ihtimalini en aza indirmeniz için sizlere böyle bir hak tanıdık. Sınav süresini uzatarak ve barajı kaldırarak motivasyonunuzu artırmayı amaçladık."

YÖK Başkanı Özvar, şunları kaydetti: "Şunu da özellikle vurgulamak isterim ki sınav süresi ile soruların zorluğu ya da kolaylığı arasında hiçbir bağlantı yok. Biz sizin işlerinizi kolaylaştırmak için gereken önlemleri aldık, performansınızı ve psikolojik motivasyonunuzu yükseltmek için adımlarımızı attık. Yeni akademik yılda sizleri aramızda görmeyi çok istiyor, bunun için sabırsızlanıyor ve tüm üniversitelerimizle heyecanla sizleri bekliyoruz."