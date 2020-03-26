YÖK Başkanı Yekta Saraç, YÖK Genel Kurulu'nda alınan kararları basın toplantısında açıkladı. Üniversitelerde tatilin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik merakla araştırma yapan öğrenciler cevabını buldu. Peki Üniversitelerde tatil ne zaman bitiyor? Üniversite tatili uzatıldı mı? İşte üniversitelerin açılacağı tarih...

ÜNİVERSİTELERDE TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Üniversitelerde tatilin ne zaman biteceğine dair YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı açıklamada;

"Önerilen tedbirler YÖK olarak uygulamaya koyduklarımızdan farklı değil. Birçok ülkede kaos sürmektedir. YÖK olarak bu sürecin geleneksel yöntemlerle sürdürülemeyeceğini biliyoruz. Uzaktan öğretim ve dijital öğretimi devreye soktuk. Dünyada Covid-19 salgını devam etmekte. Bir süre daha evde kalmak bütün yaş grupları için elzemdir. Üniversiteden istediklerimiz bu çerçeve şekil bulmaktadır.

Dünyadaki üniversite sıralamalarında ilk 100'de bulunan ülkelerin net bir yöntem bulamadığı günlerdeyiz. Dünya genelinde 150'den farklı ülke üniversiteleri kapattı. Büyük ölçüde belirsizlik hakim. Böyle bir ortamda toplumun bütün katmanlarının etkilendiği ortada. AB gibi küresel projelerin anlamını kaybettiği bu süreçte akademilerin etkilenmemesi söz konusu olamaz. Bize düşen bu süreci en az zararla atlatmaktır.

Bugün YÖK Genel Kurulu'nda bazı kararlar aldık. Bu sene bahar dönemini uzaktan eğitim ve dijital eğitimle sürdürmeye karar verdik. Bu dersler yaz aylarında tamamlanacak. Olağanüstü süreci yönetmeye çalışıyoruz. Kampüslerde gerekli olmadıkça öğrenci bulunmaması en doğru olandır. Dünya iki ay önceki dünya değildir. Gençlerimizin de beklenti ve talepleri bu çerçevede olmalıdır. Bu süreçte örgün eğitime ara vermek zorundayız. Bu yeni durumu kabullenmek zorundayız. Bu uygulamalarda önemli olan sizlerin sağlığıdır.