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        Haberler Gündem Eğitim YÖK AÇIKLADI: Deprem bölgesinde üniversiteler online eğitim mi olacak? 2023-2024 Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak ve yüz yüze eğitim mi olacak?

        YÖK açıkladı: Üniversiteler online eğitim mi olacak?

        Üniversitelerin online eğitime geçip geçmediği ile ilgili aramalar iyice yoğunlaşmış durumda. Yaz tatilinin son günlerini yaşayan üniversiteli binlerce öğrenci; 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını tamamladı. İşte, ÖSYM'den yapılan son açıklama sonrası üniversitelerde eğitimin nasıl yapılacağına dair bilgiler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 15:11 Güncelleme: 24.09.2023 - 15:11
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        • 1

          2023-2024 eğitim-öğretim yılına dair araştırmalar iyice arttı. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce öğrenci, ÖSYM'nin son açıklamasını merak ediyor. Şubat ayında yaşanan deprem felaketi nedeniyle birçok üniversite uzaktan eğitime geçmişti. Peki, üniversiteler uzaktan eğitimle mi devam edecek yoksa eğitim yüz yüze mi olacak?

        • 2

          ÜNİVERSİTELER ONLINE MI OLACAK, UZAKTAN EĞİTİM Mİ VERİLECEK?

          YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerimizin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları gibi etkenleri göz önünde tutarak

        • 3

          - Fakülte ve yüksekokulları bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını,

        • 4

          - Enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı/program bazında yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim yapılacağını üniversite senatoları karara bağlayacaktır.

        • 5

          - Uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze öğretim görecek tüm öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilmesine, söz konusu illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden, 1 yıl kayıt dondurma hakkı tanınmasına karar verilmiştir" diye konuştu.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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