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Yoğunluğun az olduğu plajlarda "sosyal mesafeli" deniz keyfi

Antalya ve Muğla'nın ünlü plajlarında hafta içi olması nedeniyle fazla yoğunluk yaşanmadı - Konyaaltı Sahili'nde tatilciler, yoğunluğun az olması nedeniyle denizde ve sahilde aralıklarla yüzerek güneşlenme imkanı buldu

08.06.2020 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
Yoğunluğun az olduğu plajlarda
AA

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen plajlarda, hafta başı olması nedeniyle yoğunluk olmadı.

Havanın 24, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ve nem oranının ise yüzde 53 ölçüldüğü Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde hafta içi olması nedeniyle sakinlik hakimdi.

Tatilciler, yoğunluğun az olması nedeniyle denizde ve sahilde aralıklarla yüzerek güneşlenme imkanı buldu.

Bazı vatandaşlar kıyıda yürüyüş yaparken, bazıları da balık tutmayı tercih etti.

- Muğla

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de de sıcak havayı değerlendirmek isteyenler denize girdi ve güneşlendi.

Fethiye'nin ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarıyla Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak güneşli havanın keyfini çıkardı. Plajlarda yoğunluk yaşanmadı.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı ve Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nda da çok sayıda kişi denize girdi ve güneşlendi.

Bodrum'da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarını tercih edenler deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Sahilde ve caddelerde yürüyüş yapanlar ise maske takmaya özen gösterdi.

,Ali Rıza Akkır,Osman URAS,Sabri Kesen

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