Midyat ve Cizre sular altında

DHA

Mardin'in Midyat ilçesi ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün geceden beri şiddetli yağış etkili olurken, bazı ev ve iş yerleri ile yolları su bastı.

Midyat ilçesinde etkili olan kuvvetli yağmur sonrası Bahçelievler, Bağlar ve Gölcük mahallelerinde birçok evde su baskınları meydana geldi. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ise yollarda güçlükle ilerledi.

Su basan evlerdeki mobilya, halı ve eşyalar kullanılamaz hale gelirken; ev sahipleri, biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etti. Evlerin bodrum katlarında bırakılan kuru gıda, peynir ve zeytin gibi ürünler de zarar gördü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde de geceden bu yana sağanak etkili oldu. İlçenin cadde ve sokakları başta olmak üzere bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sağanak nedeniyle yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi.