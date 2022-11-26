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Midyat ve Cizre sular altında kaldı

Mardin'in Midyat ve Şırnak'ın Cizre ilçeleri yoğun sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı. Ev ve işyerlerini su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Giriş: 26.11.2022 - 16:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yoğun sağanak etkili! Midyat ve Cizre sular altında kaldı
Midyat ve Cizre sular altında
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DHA

Mardin'in Midyat ilçesi ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün geceden beri şiddetli yağış etkili olurken, bazı ev ve iş yerleri ile yolları su bastı.

Midyat ilçesinde etkili olan kuvvetli yağmur sonrası Bahçelievler, Bağlar ve Gölcük mahallelerinde birçok evde su baskınları meydana geldi. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ise yollarda güçlükle ilerledi.

Su basan evlerdeki mobilya, halı ve eşyalar kullanılamaz hale gelirken; ev sahipleri, biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etti. Evlerin bodrum katlarında bırakılan kuru gıda, peynir ve zeytin gibi ürünler de zarar gördü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde de geceden bu yana sağanak etkili oldu. İlçenin cadde ve sokakları başta olmak üzere bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sağanak nedeniyle yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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