Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışının etkisini artırması nedeniyle pek çok güzergahta araçlar mahsur kaldı.İlçeden, kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Yılanlı mevkiline ve Göktepe Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yollar kapandı.



AA'nın haberine göre trafik ekipleri, yola araç girişine izin vermiyor.Yatağan Kavaklıdere yolunda da zincirsiz araç geçişine müsaade edilmiyor.Karayolları ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, iki kepçe ve bir dozer yardımıyla kapanan yolu açmak için çalışıyor.Diğer yandan, bazı ilçe sakinleri, kar yağışını eğlenceye çevirerek doyasıya kar topu oynadı.