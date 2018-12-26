Çorum’un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir evin önündeki taziye çadırı çöktü. Olay, Bahçelievler 2017. Sokakta meydana geldi. İHA'nın haberine göre; akşam evlerine gelen Ömer Dağaşan ve Necati Uzan araçlarını evlerinin önünde bulunan taziye çadırının yanına park ettiler.

Gece geç saatlerde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle çadır üzerindeki branda ağırlığı taşıyamayarak çöktü. Olay sonrasında her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi ekiplerinin çöken çadırları kaldırmak için çalışma başlattı.

Araç sahiplerinden Ömer Dağaşan, büyük bir gürültü sesine uyandıklarını belirterek, “Aşağı indiğimizde taziye çadırının çöktüğünü gördük. Bizde şoktayız. Ne olduğunu anlamadık” dedi.