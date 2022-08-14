Yeşilçam'ın usta ismi Tatar Ramazan, Bir Yudum Sevgi, Baldız, Ceza, Dila Hanım, Kapı, Devlerin Aşkı, Kara Gözlüm, Yaban, Ezo Gelin, Leyla ile Mecnun ve Üç Arkadaş gibi onlarca filmde seyirci karşısına çıktı.