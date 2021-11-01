Yoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'ndeki kameralı takip sistemi ile koronavirüs hastalarına hayati müdahaleler erken yapılabiliyor. Yoğun bakım odalarına yerleştirilen kameralar ile görüntüler oda önü, yoğun bakım salonundaki kolona ve hemşire masalarındaki ekranlara düşüyor. Hastadaki değişimler odaya girmeye gerek kalmadan anlık olarak ekranlardan anbean takip ediliyor. Hastaların kalp ritimlerindeki değişimler de ekranlardan izleniyor. Sistem ile Covid-19 hastalarına olası olumsuz durumlarda erken müdahale ediliyor.
'TÜM HASTALARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAK EKRANDA'
Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan, "Hasta odalarını görüntüleyen bir kamera sistemimiz var. Ve tüm hastaların görüntüleri ortak bir ekrana aktarılıyor. Hemşirelerimiz sürekli olarak hastaların kalp hızı, oksijen değerlerini takip ediyorlar ama ayrıca görüntüleri topluca ekrana yansımış oluyor. Böylece hem hastanın vital bulgularını takip ederken hem de görüntülerini görmüş oluyoruz. Bu da uyanık hastalarda özellikle işaretlerinden, hareketlerinden; bir talepleri var mı, bir sıkıntıları var mı; daha erken ayırt edebiliyoruz. Bu sistemle birlikte hastalar sürekli olarak gözlemlenmiş oluyorlar" dedi.
'BU GÖRÜNTÜLER KESİNLİKLE KAYIT EDİLMİYOR'
Prof. Dr. Özcan, kameralı sistemin Covid-19 döneminde kendilerine ek bir katkısı olduğunu belirterek "Hasta odalarımızın tümü tekli odalar, kapalı odalar. Ve Covid-19 hastalarının odasına da hem kendileri hem de sağlık çalışanları için çok girilip çıkılması önerilmiyor. Bunun sayesinde de dışarıdan hastayı rahatsız etmeden gözlemleyebiliyoruz. Hastada herhangi akut bir değişiklik olduğunda, hareketlerindeki farklılıktan ya da elini kolunu kaldırarak bize vereceği herhangi bir işaretten de yararlanarak hızlı müdahale edebiliyoruz. Covid-19 hastalarımızın hepsi entübe değil ya da hepsinin bilinci kapalı değil, uyanık hastalarımız da var. Yoğun solunum desteğine rağmen uyanık olan hastalarımız var. Bu sistem de onlarla iletişimimizi kolaylaştırıyor. Ayrıca bu görüntüler kesinlikle kayıt edilmiyor. Hasta mahremiyetine de dikkat ediyoruz. Anlık olarak takip sağlıyoruz. Kalp ritmindeki, kan basıncındaki değişiklikler anlık olarak monitörlere yansıyor. Ve bunları sürekli takip eden hemşire arkadaşlarımız var. Bu da hızlı müdahale imkanı sağlıyor. Birinin gözünün sürekli hastaların üzerinde olduğunu bilmek hem hastayı hem yakınlarını hem de tüm çalışanları rahatlatıyor" diye konuştu.
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