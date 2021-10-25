İHA

Kış aylarının gelmesiyle koronavirüsün bulaşma riski arttı. Özellikle gençlerin taşıyıcı olması ve hastalıkla ilgili bir bulgu göstermiyor olması, virüsün vatandaşlara bulaştırma riskini de arttırıyor. Vatandaşın maske ve mesafeye özellikle kapalı alanlarda daha dikkatli olması gerektiğini uyaran uzmanlar, aşının önemini bir kez daha vurguladı.

"AŞILARIMI OLMADIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Koronavirüse yakalanmadan önce aşılarını olmadığı için ‘köpekler gibi pişmanım’ diyen 69 yaşındaki Niyazi Yalçın, “Şu anda imkanım olsa hepsini bir anda olurum. Şu anda çektiğimi bir ben bir Allah biliyor. Aşı olmayanlara tavsiyem, her neredeyseniz gelin aşınızı olun. Ben 15 gündür çocuklarımdan ayrıyım. Ailesini seven herkes aşısını olsun. Bütün sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Kendi dedeler, babaları gibi baktılar bana. Yemediler yedirdiler, içmediler içirdiler” diye konuştu.

"MASKE VE MESAFEDE GEVŞEME OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken, gençlerde Korona virüs bulgularının çok görülmemesinden dolayı maske ve mesafede gevşemelerin olması, yaşlı ve kronik rahatsız hastaları tehlikeye attığını söyledi.

Yelken, konuşmasının devamında ise şunları söyledi: “Salgın hala devam ediyor, bu iş bitmedi. Gençlerde her ne kadar yoğun bakıma yansımasa da servise gelen aşısız ve genç hastaların olduğunu biliyoruz. Kış aylarının gelmesi açık havadaki gezintileri kapalı ortamlara çekti. Kapalı alanda enfeksiyonun yayılımı daha hızlı olacağı için gençler bulgu olmaksızın, enfekte oluyorlar ve taşıyıcılar. Dolayısıyla kapalı alanlarda bu gençler daha hızlı enfeksiyon yayılımına neden oluyorlar. Kendileri çok etkilenmeseler de yaşlı ve riskli grubu hızla enfekte ediyorlar. Gençler arasında aşının az yapılıyor olması veya aşıya olan tepki nedeniyle bu salgını hala kontrol edemiyoruz. Aşı şu anda virüs için en önemli önlemlerden birisi. Maske ve mesafede de gevşeme olduğunu görüyoruz. Gençler özellikle maske ve mesafeye dikkat etmeksizin geziyorlar. Salgın bitene kadar biraz daha sabredip, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Gençlere aşınızı olun, maske ve mesafeye son derece dikkat edin demek istiyorum.”