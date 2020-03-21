Yoğun bakım kelimesi ne demek, nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre; yoğun bakım mı, yoğunbakım mı doğru? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

YOĞUN BAKIM SÖZCÜĞÜNÜN DOĞRU YAZILIŞI

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, yoğun bakım şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "yoğunbakım" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "yoğun bakım"dır.

YOĞUN BAKIM SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre yoğun bakım kelimesi, "ağır hastaların tedavisi için uygulanan özel bakım ve hastanelerde bu bakımın uygulandığı özel bölüm" anlamına gelmektedir.