YKS’ye geri sayımda sınav kazandıran taktikler

12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eğitim Direktörü Erdem Çıplak adaylara ‘öğrenme kaybına dikkat’ uyarısı yaptı. ‘İlk öğrendikleri konuları şu anda belli oranda unutulmuş olabilir’ diyen Çıplak’a göre son haftada yapılması gereken , en başa dönüp kısa tekrarlarla bol bol deneme sınavı çözmek.
YENİ KONU ÖĞRENMELİ Mİ?
Peki kalan bir haftada eksik kalan yeni konuları öğrenmeli mi? Çıplak’a göre adaylar bu sorunun en doğru yanıtını öğretmenleri ile birlikte bulmalı. ‘ yeni konu matematikteyse matematik öğretmenine, Türkçeyse Türkçe öğretmenine, biyolojiyse biyoloji öğretmenine danışmalı. Gerçekten ne kadar sürede her türlü soruyu çözebileceği iyi hesap edilmeli ‘ diyen Çıplak, konuyu bilmek kadar üniversite sınavındaki soru tarzını bilmenin de çok önemli olduğunu vurguladı.
ADAYLAR BİYOLOJİK RİTMİNİ BOZMAMALI
Son haftada adayların biyolojik ritmine dikkat çeken Çıplak, bu ritmin bozulmaması gerektiğinin altını çizdi, sınavın bir gün öncesinde yapılması gerekenleri sıraladı: "Mümkün olduğu kadar sevdiğiniz ama sindirim sistemini zorlamayacak şeyler yiyin. Kendinizi yoracak aktivitelerden uzak durun. Zamanında yatın, erken kalkın ve sınava odaklanın."
İŞTE YKS'DE KAZANDIRAN TAKTİKLER!
Çıplak sınav sırasında izlenecek doğru stratejiyi de anlattı. İşte uzmanından üniversite adaylarına uyarılar...
* Bildiğin konudan başla,
* Uzun sorulardan korkma,
* Kesinlikle, sadece ve yalnız kelimelerine dikkat et,
* Turlama yap, çözemediğini geç,
* Vaktin kalırsa dön,
* Gerektiğinde boş bırakma hakkını kullan,
* Cevapları doğru işaretlediğinden emin ol.
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