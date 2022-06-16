YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 3 milyon 243 bin 425 aday ile rekor başvurunun yapıldığı 2022 YKS'nin, şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu belirtti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM tarafından 18-19 Haziran'da yapılacak 2022-YKS'ye ilişkin hazırlıklar konusunda sorularını yanıtladı.

ÖSYM'nin uyguladığı en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı sınavın 2022 YKS olduğunu vurgulayan Aygün, "Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. Üç oturumdan oluşan YKS, KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 208 sınav merkezinde uygulanacak. Ayrıca Ankara Çubuk, Ankara Kahramankazan, Ankara Pursaklar, Balıkesir Gönen, Konya Karapınar, Mardin Nusaybin, Mersin Erdemli ve Sivas Şarkışla ilçelerinde olmak üzere 8 ilçede bu yıl ilk defa YKS gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Aygün, YKS kapsamında yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin, "Sınav evrakının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 44 gün sürdü. Yaklaşık 5,5 milyon sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Sınav evrakının basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı. Sınav evrakının sınav merkezlerine naklinde 468 şehirler arası nakil aracı kullanılacak. Sınavlarda üç oturumda toplam 869 bin 374 kişi görev alacak." bilgisini verdi.

2022-YKS soru dağılımları konusunda Aygün, "18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek." dedi.