YKS SINAV GÜNÜ 18-19 HAZİRAN ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü bu yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı’ndan (LGS) sonra 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de öğrenci, veliler ve görevli eğitmenlerin sınav alanlarına gidiş gelişlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek.

EGO Genel Müdürlüğü, YKS’ye girecek adayların mağdur olmamaları amacıyla ANKARAY, Metro ve Teleferik başta olmak üzere 51 güzergâhta 202 adet ilave otobüs servisi ile ücretsiz toplu ulaşım sağlayacak. YKS’ye katılacak öğrenciler, EGO’ya ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla ücretsiz yararlanabilecek. Veliler ve görevli öğretmenler de sınav gününde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.