YKS'ye girecekler dikkat: YÖK'ten açıklama geldi! YKS'ye girecek adaylara ikinci ek başvuru hakkı tanınıyor!
8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olan YKS sınavına sayılı günler kaldı. Geç başvuruları kaçıran adaylar bir sonraki sene için hazırlanmaya başlamıştı fakat YÖK'ten şaşırtan açıklama geldi. YÖK açıklamasına göre YKS adaylarının mağduriyet yaşamamaları için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı. İşte detaylar...
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Haziran'da gerçekleşecek olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yeni bir gelişmenin duyurusunu yaptı! YÖK duyurusuna göre adaylara ikinci bir başvuru hakkı tanınacak. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...
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GEÇ BAŞVURULAR MART BAŞINDA SONA ERMİŞTİ!
YKS geç başvuruları 5-7 Mart arasında alınmıştı. Geç başvuruları kaçıran adaylar için yeniden başvuru imkanı bulunmuyordu. Bugün (23 Mart) YÖK tarafından yapılan açıklamayla adaylara geç başvuru hakkı tanınacağı açıklandı.
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YÖK AÇIKLADI!
YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ikinci geç başvuru hakkı tanınırken, başvuruların 25-28 Mart tarihleri arasında yapılabileceği bildirildi.
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Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından başvurabilecek. Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu tarihlerde başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.