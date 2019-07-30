YKS Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sıkça araştırılıyor. İyi bir üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler, üniversitelerin taban puanlarına göre tercih işlemlerini belirtilen süre içerisinde gerçekleştirdi.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI 2019

Üniversite tercih sonuçları 29 temmuzda sona erecek. Yani henüz başvurusunu tamamlamamış adaylar için son iki gün. YKS tercihlerinin alınmasının ardından gözler sonuçların açıklanması için ÖSYM'ye çevrilecek. Ancak henüz ÖSYM üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmadı. Ancak YKS tercih kılavuzunda, üniversite tercihlerinin 19 Ağustos'ta başlayacağı ifade ediliyor. Bu durumda YKS tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce ya da hemen sonrasında açıklanması gerekiyor. Kılavuzda YKS tercih sonuçları için şu ifadelere yer veriliyor:

"Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir"

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.