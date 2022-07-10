YKS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılıyor. Bu sene baraj puanı sisteminin kalkmasıyla bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Peki üniversite taban puanları açıklandı mı? YKS taban puanları 2022 hakkında merak edilenler haberimizde...

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