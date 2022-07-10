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YKS üniversite taban puanları 2022: ÖSYM ile üniversite TYT AYT YDT YKS taban puanları, başarı sırası ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS taban puanları 2022: Üniversite taban puanları açıklandı mı?

YKS sınavı 18 - 19 Haziran 2022 tarihinde üç oturumda gerçekleştirildi. Milyonlarca adayın katılımıyla düzenlenen sınavın sonuçlarının açıklanmasına günler kaldı. YKS sınav sonuçları heyecanla beklenirken adaylar "Üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte TYT AYT YDT YKS taban puanları 2022 hakkında merak edilenler...

10.07.2022 - 21:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • YKS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılıyor. Bu sene baraj puanı sisteminin kalkmasıyla bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Peki üniversite taban puanları açıklandı mı? YKS taban puanları 2022 hakkında merak edilenler haberimizde...

    ÜNİVERSİTE YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 2022 yılının üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

    2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimi sonrasında belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavına giren adayların TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

    ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

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