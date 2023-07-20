YKS TYT ile alan bölümler hangileri? 2023 ÖSYM Üniversite TYT bölümleri...

YKS sonuçlarının gün itibariyle duyurulmasının ardından TYT ile alan bölümler de merak konusu olmuş durumda. 2 yıllık bölümler YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanıyla alım yapıyor. İşte, merakla araştırılan TYT puanı ile alan bölümlerin tam listesi...