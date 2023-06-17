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YKS (TYT - AYT - YDT) Puan Hesaplama 2023: YKS, TYT, AYT, YDT sıralama, net ve puan ve hesaplama nasıl yapılır?

YKS puan hesaplama 2023: Üniversite sınavı YKS, TYT, AYT, YDT net puan hesaplama nasıl yapılır?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen üniversite sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla 17 Haziran Cumartesi günü düzenleniyor. Adaylar heyecan içinde sınavı beklerken YKS puan ve net hesaplama robotu araştırmaları şimdiden başladı. İşte 2023 YKS puan ve net hesaplama ekranı ile "Üniversite sınavı YKS, TYT, AYT, YDT net puan hesaplama nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı...

Giriş: 17.06.2023 - 09:01 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • YKS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlk oturumu 17 Haziran Cumartesi yapılacak üniversite sınavı ile TYT puan hesaplama başta olmak üzere birçok konuyla ilgili araştırmalara başladı. Sınav katılımcıları YKS puan hesaplama ekranı ile sınavdan alabilecekleri puana yönelik tahmin yapabilecekler. Peki, 2023 YKS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte üniversite sınavı YKS (TYT, AYT, YDT) puan hesaplama robotu...

  • 2023 YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir: Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

  • Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

  • TYT Puan Hesaplama Nasıl Olacak?

    TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır. A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

  • AYT ve YDT Puan Hesaplama Nasıl Olacak?

    AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır. A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

  • Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. 

  • Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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