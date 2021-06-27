YKS tercihleri için arayışlar başladıı. Milyonlarca öğrenci üniversite sınav sonuçlarını öğrenmesinin ardından 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercihlerini yapacak. Peki, YKS tercihleri 2021 nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar...

YKS TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS tercih süreci hakkında henüz net bir tarih yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz. Ancak geçtiğimiz 2020 yılında 27-28 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 27 Temmuz 2020'de açıklanmıştı. 2020 üniversite tercihleri de sonuçların açıklanmasının ardından 6 Ağustos'ta başlamıştı.