17 ve 18 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT ve YDT oturumlarının 20 Temmuz tarihinde açıklanacağı ÖSYM tarafından bildirildi. Adaylar ÖSYM'nin resmi sitesi "www.osym.gov.tr" YKS tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylat YKS taban ve tavan puanları, kontenjam ve başarı sıralamasına göre üniversite seçiminde bulunacak. Peki 2023 YKS tercihleri ne zama yapılacak?