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        YKS tercihleri için gözler ÖSYM'ye çevrildi! 2023 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

        YKS sınav sonuçlarının 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak olması nedeniyle üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağı sorgulanmaya başladı. Açıklanacak YKS sonuçlarının ardından öğrenciler sınav puanlarına göre 2 ve 4 yıllık üniversitelere tercihlerini yapacak. Peki, 2023 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 21:42
        • 1

          17 ve 18 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT ve YDT oturumlarının 20 Temmuz tarihinde açıklanacağı ÖSYM tarafından bildirildi. Adaylar ÖSYM'nin resmi sitesi  "www.osym.gov.tr" YKS tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylat YKS taban ve tavan puanları, kontenjam ve başarı sıralamasına göre üniversite seçiminde bulunacak. Peki 2023 YKS tercihleri ne zama  yapılacak?

        • 2

          ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          ÖSYM, tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor. Tercihlerin ne zaman başlayacağına dair henüz net bir resmi açıklama yok.

           

        • 3

          YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

           

        • 4

          ADAYLARIN KAÇ ÜNİVERSİTE TERCİH HAKKI VAR?

          YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

           

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