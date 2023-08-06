2023 üniversite tercihleri gündemden düşmüyor. Henüz tercihlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler; YKS tercihleri ne zaman bitiyor ve tercihler nasıl yapılır aramaları yaparken, söz konusu tercihlerini yapanlar; YKS tercih sonuçları hangi gün duyurulacak ve sonuçlar nasıl öğrenilecek araştırmaları içerisinde. İşte, detaylar...