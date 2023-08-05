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        Haberler Gündem YKS tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? ÖSYM 2023 YKS üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?

        2023 YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 27 Temmuz itibarıyla başladı. YKS sonucu ve taban puanları doğrultusunda tercihlerini yapacak olan üniversite adayları, tercihlerin sona ereceği tarihi gündemine aldı. YKS tercihleri ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden yapılmaktadır. İşte 2023 YKS tercih yerleştirme işlemleri için son gün...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 10:32
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        • 1

          YKS maratonu tercih süreci ile sürüyor. Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözünü tercih tarihlerine çeviren adaylar, YKS tercihi için son günü araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından organize edilen YKS tercihlerinde üniversite adaylarına 24 tercih hakkı sunulmaktadır. Peki, "YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitiyor?" İşte 2023 YKS tercihlerinin sona ereceği tarih...

        • 2

          2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

          27 Temmuz tarihinde başlayan YKS tercihleri 8 Ağustos'ta sona erecek.

          YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

        • 3

          TERCİH YAPARKEN BUNLARA DİKKAT

          Adaylar, yayımlanan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na yine osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Üniversite tercihi yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

        • 4

          Öte yandan adaylar, ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak, tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.

          Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak olup, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Yalnızca elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

        • 5

          ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

          Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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