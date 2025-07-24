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        Haberler Bilgi Yaşam YKS tercih tarihleri 2025: YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?

        YKS tercih tarihleri 2025: YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?

        Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS tercih süreci başlıyor. TYT, AYT, YDT YKS tercih işlemleri başladığında adaylar, ÖSYM AİS https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak üniversite tercihinde bulunabilecek. Peki YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 09:27 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:27
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        • 1

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar tercihlerini yapabilmek için puan durumuna göre hareket edecek. YKS oturumları tamamlandıktan sonraki süreci, sonuçların açıklanması ve tercihler ile takip ediliyor. İşte YKS tercih sürecine dair detaylar

        • 2

          YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

          ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 YKS tercih kılavuzu ile birlikte başlayacak işlemler bu kılavuzda belirtilen yönergeler doğrultusunda gerçekleştirilecek. Adaylar tercih listeleirni hazırlarken YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar hakkında bilgi edinecek ve geçtiğimiz yılları referans alacak.

        • 3

          YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          ÖSYM'nin resmi duyurusuna göre 2025 YKS tercih tarihleri 30 Temmuz tarihinde başlayacak. Adaylar, 11 Ağustos tarihine kadar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercihlerini yapabilecekler.

        • 4

          Adayların tercihlerini son güne bırakmamaları, olası yoğunluk ve teknik aksaklıklara karşı önceden sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor.

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