YKS tercih süresi bu gece sona erecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS tercih süresinin bugün gece yarısı itibarıyla sona ereceğini hatırlattı
Giriş: 08.08.2023 - 10:10
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından, "Sevgili gençler, 27 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci bugün 23.59 itibarıyla sona erecek. Son kontrollerinizi yaparak tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" mesajını paylaştı.
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