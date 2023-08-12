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        Haberler Gündem YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI | ÖSYM 2023 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Gözler ÖSYM sorgulama ekranında! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        YKS tercih sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı, 27 Temmuz- 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen üniversite tercihlerinin ardından araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavından aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre tercihlerini gerçekleştirdi. Hayalini kurdukları üniversite için tercih işlemlerini tamamlayan adayların gözü YKS tercih sonuçları tarihine çevrildi. İşte 2023 ÖSYM 2023 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 13:02
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        • 1

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 17-18 Haziran günleri arasında TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda tamamlandı. Adaylar; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında aldıkları puanlar ile YKS tercih işlemlerini 27 Temmuz ile 8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdi. ÖSYM tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından YKS tercih sonuçları ilan edilecek. YKS üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte 2023 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        • 2

          2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

          Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

        • 3

          2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

        • 4

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        • 5

          YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

          Üniversite yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.

          YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 17-18 Haziran günleri arasında TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda tamamlandı.Adaylar; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında aldıkları puanları ile YKS tercih işlemlerini 27 Temmuz ile 8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdi.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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