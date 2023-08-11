Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA 2023 | ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

        YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! 2023 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Üniversite tercih işlemleri 8 Ağustos itibarıyla sona ererken milyonlarca öğrenci için heyecanlı bekleyiş başladı. 17-18 Haziran günlerinde gerçekleştirilen YKS sınavından aldıkları puanlar ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler YKS tercih sonuçlarını ÖSYM sonuç sorgulama ekranı üzerinden yapabilecek. İşte 2023 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 01:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı, 27 Temmuz ile 8 Ağustos günleri arasında üniversite tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler tarafından takip ediliyor. İyi bir üniversiteye yerleşme hayaliyle tercihlerini tamamlayan milyonlarca aday ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden YKS tercih sonuçlarını sorgulayabilecek. İşte 2023 YKS tercih sonuçları tarihine ilişkin merak edilen detaylar...

        • 2

          2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

          Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

        • 3

          2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

        • 4

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        • 5

          YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

          Üniversite yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Play-off'a rezervasyon!
        Play-off'a rezervasyon!
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Muhteşem ikili
        Muhteşem ikili
        Beşiktaş tur kapısını araladı!
        Beşiktaş tur kapısını araladı!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Fred'de mutlu son!
        Fred'de mutlu son!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        Habertürk Anasayfa