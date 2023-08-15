Gözler YKS tercih sonuçlarında! 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 27 Temmuz tarihi itibarıyla başlayan tercih işlemleri 8 Ağustos'ta sona erdi. Tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla gözler ÖSYM'den gelecek son dakika YKS tercih sonuçları açıklamalarına çevrildi. İşte 2023 YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı kritik tarih hakkında bilgiler...
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YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM duyurularına çevrildi. Sınav katılımcıları Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında aldıkları puanlar ile YKS tercih işlemlerini 27 Temmuz ile 8 Ağustos tarihlerinde tamamlandı. Peki, 2023 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili merak edilenler...
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2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde, yani bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
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YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?
Üniversite yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.
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2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.
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YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.