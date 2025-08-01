YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu tercih süreci devam ediyor. 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan tercihlerin ardından gözler, YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. Sadece elektronik ortamda gerçekleşen tercihler ÖSYM'nin 'AİS' ekranı üzerinden yapılabiliyor. Peki, "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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YKS tercih süreci 1 Ağustos Cuma günü itibarıyla başladı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlamasının ardından, adaylar belirtilen tarihler arasında taban puanı, başarı sıralaması ve sınav sonucu ölçüsünde tercihlerini yapabilecek. Tercihlerini tamamlayan adaylar, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçları en geç 1 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.
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2025 YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri sürecinin başladığını bildirdi.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylar için "1-13 Ağustos arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Tercih yapacak adaylara tavsiyelerde bulunan Ersoy, şunları kaydetti:
"Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımladığımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümlere ilişkin alan hocalarından bilgi alın ve imkan varsa üniversiteyi gezin, hem bölüm hem de yerleşke içinize sinsin. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını, keşke demeyeceğiniz verimli bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyorum."
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YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek.
Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız.
Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz.
Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih sonuçları ardından son adım kayıt olacak.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.