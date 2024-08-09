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        Haberler Bilgi Yaşam YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2024 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

        YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2024 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Üniversite tercihleri 4 Ağustos'ta tamamlandı. İyi bir üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler, YKS puanları ve başarı sıralamalarına göre oluşturdukları tercih listelerini ÖSYM'ye gönderdi. Şimdi ise tüm gözler ÖSYM'den gelecek tercih sonuçları açıklamasına çevirdi. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 09:50 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:51
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        • 1

          2024 Üniversite tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM kılavuzu doğrultusunda YKS tercih işlemleri 4 Ağustos’ta sona erdi. İstedikleri üniversiteleri ve bölümleri belirleyen öğrenciler tercih listelerini sisteme kaydetti. Şimdi ise sırada sonuç adımı var. Adaylar puanları, başarı sıralamaları ve tercihlerine göre üniversitelere yerleştirilecek. İlk yerleştirme sürecinde bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayanlar için ise ek tercih süreci başlayacak. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

        • 2

          YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          2024 YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

        • 3

          ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS tercih sonuçlarının, 4 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

          Takvime göre üniversite kayıtları 19 Ağustos'ta başlayacak. Bu sebeple YKS tercih sonuçlarının üniversite kayıtlarından önce ilan edilmesi bekleniyor.

          Geçtiğimiz seneye bakıldığında YKS tercih sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanmış ve üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlamıştı. Buradan hareketle bu yılki tercih sonuçlarının 14 Ağustos'a kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.

          YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        • 4

          YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

          Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir.

          YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

        • 6

          YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

          Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

          Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

          Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

        • 7
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