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        Haberler Gündem YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA | 2023 ÖSYM üniversite YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! 2023 ÖSYM üniversite YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı, iyi bir üniversite hayali ile 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. Üniversite sınavında aldığı puanlar ile 27 Temmuz ile 5 Ağustos günleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerin gözü YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte 2023 YKS tercih sonuçları tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 13:34
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        • 1

          YKS tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sistemi kapsamında 17-18 Haziran'da gerçekleştirilen üniversite sınavı sonuçları 20 Temmuz'da açıklandı. Sınavdan aldıkları puanları ve başarı sıralamaları ile üniversite tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerin gözü "2023 ÖSYM üniversite YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

        • 2

          2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

          Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

        • 3

          2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

        • 4

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        • 5

          YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

          Üniversite yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.

          YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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