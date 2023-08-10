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        Haberler Gündem YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?

        YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! 2023 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Üniversite tercih işlemleri 8 Ağustos itibarıyla sona ererken milyonlarca öğrenci için heyecanlı bekleyiş başladı. 17-18 Haziran günlerinde gerçekleştirilen YKS sınavından aldıkları puanlar ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler YKS tercih sonuçlarını ÖSYM sonuç sorgulama ekranı üzerinden yapabilecek. İşte 2023 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

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        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 07:17
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        • 1

          YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı, 27 Temmuz ile 8 Ağustos günleri arasında üniversite tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler tarafından takip ediliyor. İyi bir üniversiteye yerleşme hayaliyle tercihlerini tamamlayan milyonlarca aday ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden YKS tercih sonuçlarını sorgulayabilecek. İşte 2023 YKS tercih sonuçları tarihine ilişkin merak edilen detaylar...

        • 2

          2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

          Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

        • 3

          2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

        • 4

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        • 5

          YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

          Üniversite yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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