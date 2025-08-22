Habertürk
        YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM 2025 Üniversite TYT, AYT, YDT YKS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

        YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 Üniversite YKS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

        Üniversite tercihlerinden sonra gözler YKS tercih sonuçlarına çevrildi. ÖSYM tarafından "YKS tercih sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulama ekranına ulaşacak. Yaklaşık 2.5 milyondan fazla adayın katıldığı TYT,AYT,YDT YKS sınav sonucu, puan durumu ve başarı sıralamasının açıklanmasının ardından da yerleştirme tercihleri de 1-13 Ağustos tarihleri arasında alındı. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte YKS tercih sonuçları sorgulama sayfası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 09:27 Güncelleme: 22.08.2025 - 10:48
        • 1

          YKS tercih sonuçları sorgulaması sürüyor. 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen TYT, AYT, YDT oturumları sonrası YKS sonuçları da 19 Temmuz'da ÖSYM tarafından duyuruldu. Şimdi ise gözler YKS yerleştirme sonuçlarına çevrildi. YKS 2025 üniversite yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla ilan edilecek. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2025 Üniversite YKS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        • 2

          YKS TERCİH/ YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          YKS 2025 üniversite yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla ilan edilecek.

          Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

          2025 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

        • 3

          Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

          YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS 2025 tercih işlemleri ÖSYM takvimi doğrultusunda 1-13 Ağustos tarihleri arasında alındı.

          Bununla birlikte YKS üniversite tercih kılavuzunda yer alan detaya göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu bağlamda YKS tercih sonuçlarının da bu tarihten önce adayların erişimine açılması bekleniyor.

          YKS ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI

