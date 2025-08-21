Habertürk
        YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 (TYT, AYT, YDT) YKS tercih/ yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        Üniversite tercihlerinin tamamlanmasının ardından YKS tercih sonuçları sorgulaması başladı. Yaklaşık 2.5 milyon üzerinde adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercihler 1-13 Ağustosta tamamlandı. . 2025 YKS tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların kayıt işlemleri, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

          YKS sonuçları sorgulaması devam ediyor. YKS sınav sonucu, puan durumu ve başarı sıralamasının açıklanmasının ardından da yerleştirme tercihleri de 1-13 Ağustos tarihleri arasında alındı. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

          YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS 2025 tercih işlemleri ÖSYM takvimi doğrultusunda 1-13 Ağustos tarihleri arasında alındı.

          Bununla birlikte YKS üniversite tercih kılavuzunda yer alan detaya göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu bağlamda YKS tercih sonuçlarının da bu tarihten önce adayların erişimine açılması bekleniyor.

          ÖSYM ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          YKS 2025 üniversite yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla ilan edilecek.

          Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

          Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

