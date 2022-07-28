YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite tercih sürecinin 27 Temmuz günü başlamasının ardından gözler YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Üniversite adayları, 5 Ağustos Cuma gününe kadar AYT,TYT ve YDT sınavındna aldıkları puanlar doğrultusunda tercih işlemleri gerçekleştirebilecekler. Hangi üniversiteye yerleştiğini merak eden öğrenciler "2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...