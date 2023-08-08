Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS üniversite yerleştirme tercih sonucu sorgulaması nasıl yapılır?

        YKS tercih sonuçları 2023: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS tercih sonuçlarının 20 Temmuz tarihinde açıklanmasıyla gözler tercih tarihlerine çevrilmişti. ÖSYM takvimi ile tercih tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Tercih işlemleri 27 Temmuz itibarıyla başlarken tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdiden merak konusu oldu. İşte "2023 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sınav katılımcıları 20 Temmuz'da sonuçların açıklanması sonrasında tercih sürecini takip etmeye başladılar. YKS tercihleri 27 Temmuz - 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

        • 2

          ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI!

          ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023 YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

        • 3

          YKS ÖN BİLGİLENDİRME KILAVUZU YAYIMLANDI

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.

          YKS ÖN BİLGİLENDİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

          ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

        • 5

          YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

          Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların bir hafta içinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Kıbrıs gazisi evlat kurbanı oldu!
        Kıbrıs gazisi evlat kurbanı oldu!
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        İtalya'da dağcılar böyle kurtarıldı
        İtalya'da dağcılar böyle kurtarıldı
        Şevval 9 yaşındaydı! Büyük acı!
        Şevval 9 yaşındaydı! Büyük acı!
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        5 soruda bedelli askerlik...
        5 soruda bedelli askerlik...
        Yalnızca 10 civarında körfez muturu kaldı
        Yalnızca 10 civarında körfez muturu kaldı
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Dünyayı uçaksız 10 yılda gezdi
        Dünyayı uçaksız 10 yılda gezdi
        Kapıcının tazminatını kim öder?
        Kapıcının tazminatını kim öder?
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Habertürk Anasayfa