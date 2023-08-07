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        Haberler Gündem YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS üniversite yerleştirme tercih sonucu sorgulama ekranı

        YKS tercih sonuçları 2023: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS tercih sonuçlarının 20 Temmuz tarihinde açıklanmasıyla gözler tercih tarihlerine çevrilmişti. ÖSYM takvimi ile tercih tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Tercih işlemleri 27 Temmuz itibarıyla başlarken tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdiden merak konusu oldu. İşte "2023 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 10:02
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        • 1

          YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sınav katılımcıları 20 Temmuz'da sonuçların açıklanması sonrasında tercih sürecini takip etmeye başladılar. YKS tercihleri 27 Temmuz - 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

        • 2

          ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI!

          ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023 YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

        • 3

          YKS ÖN BİLGİLENDİRME KILAVUZU YAYIMLANDI

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.

          YKS ÖN BİLGİLENDİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

          ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

        • 5

          YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

          Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların bir hafta içinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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