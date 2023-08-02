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        Haberler Gündem YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS tercih yerleştirme sonucu sorgulama

        2023 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS maratonu tercih süreci ile devam ediyor. Üniversite adayları tarafından merakla beklenen YKS tercih dönemi 27 Temmuz tarihi itibarıyla başladı. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına YKS sonucu ve taban puanları doğrultusunda tercihlerini yapacak olan adaylar, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte 2023 YKS tercihlerinin sona ereceği ve yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 10:22
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        • 1

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. YKS tercih sürecinde ÖSYM adaylara 24 tercih hakkı sunmaktadır. 27 Temmuz itibarıyla başlayan YKS tercihlerinin sona ereceği tarih üniversite adayları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "2023 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri hangi tarihte sona erecek?" İşte 2023 YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        • 2

          ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR!

          ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023 YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde arasında yapılacağını duyurmuştu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor.

        • 3

          YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

          YKS tercih işlemleri 8 Ağustos tarihi itibarıyla sona erecek.

        • 4

          YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS tercih işlemleri 8 Ağustos tarihinde sonlanacak. Buna göre; yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması öngörülüyor.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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