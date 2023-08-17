YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından üniversite adayı öğrenciler bu sorunun cevabnı araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tercih sonuçlarıyla ilgili merak edilen detaylar ve ÖSYM YKS tercih sonucu sorgulama ekranı