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        Haberler Gündem YKS tercih sonuçları AÇIKLANDI duyurusu için nefesler tutuldu! ÖSYM sonuç ekranı: 2023 YKS tercih sonuçları sorgulama sayfası

        YKS tercih sonuçları için nefesler tutuldu! YKS tercih sonuçları ÖSYM'de!

        YKS tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler YKS tercih sonuçlarına çevrildi. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç ekranı "sonuc.osym.com" üzerinden açıklanacak. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercih sonucu sorgulama ekranı ve YKS tercih sonuç tarihiyle ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 00:15
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        • 1

          YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından üniversite adayı öğrenciler bu sorunun cevabnı araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tercih sonuçlarıyla ilgili merak edilen detaylar ve ÖSYM YKS tercih sonucu sorgulama ekranı

        • 2

          2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

          Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde, yani bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

        • 3

          YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

          Üniversite yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.

          YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 4

          2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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