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        Haberler Gündem YKS TERCİH SONUÇ EKRANI| 2023 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM e-Devlet giriş linki TIKLA!

        YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı!

        YKS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite tercihinde bulunan öğrenciler sonuç sorgulama ekranına girişi merak edip araştırıyor. ÖSYM tarafından sonuç sayfası erişime açıldı. İşte 2023 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet giriş linki.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2023 - 07:14
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        • 1

          YKS tercih sonuçları ekranı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Geçtiğimiz gece açıklanan sonuçların ardından ÖSYM sonuç sorgulama ekranı da en çok araştırılanlar arasına girdi. Merak edenler için 2023 YKS tercih sonuçları ÖSYM e-Devlet sonuç sorgulama ekranı...

        • 2

          YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

          Üniversite yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin erişimine açıldı.

          YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 3

          YKS EK TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

          Yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite boş kontenjanları ÖSYM'ye bildirilecek.

          Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme işlemlerinin ardından boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme gerçekleştirilecek.

        • 4

          2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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