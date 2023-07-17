YKS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de! YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS tercih süreci için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi adayı YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarına ve başarı sıralamalarına göre terchilerini gerçekleştirebilecek. Peki,YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...