17 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
YT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumun gerçekleştirildiği YKS 2019’da önümüzdeki günlerde sonuçlar açıklanacak. Sınav takvimi ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milyonlarca Üniversite öğrencisi adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçlarla birlikte tercih süresi içerisinde öğrenciler araştırmaya başlayacak.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından üniversite tercihleri başlayacak. Üniversite tercihleri için kesin tarih verilmedi. Milyonlarca genç araştırmalarını tamamlayıp kendisine uygun olan bölümü seçecek. Konu ile ilgili bilgi edindiğimizde sitemizden haberdar olabilirsiniz detaylı bilgi almak için; #link#https://www.osym.gov.tr/##normallink#
PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. TYT puanı 150’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır.
SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180’in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.
TYT’deki Testler ve Kapsamları
Testlerin Kapsamı
Soru Sayısı
Türkçe Testi
Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla
kurallarını kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular
40
Sosyal Bilimler Testi
Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular
Tarih Coğrafya Felsefe
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları)
5
5
5
5
Temel Matematik Testi
Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama
becerilerini ölçmeye yönelik sorular
40
Fen Bilimleri Testi
Biyoloji, Fizik ve Kimya alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular
Fizik Kimya Biyoloji
7
7
6
YKS TYT Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları (%)
Puan Türü
Türkçe Testi
Sosyal Bilimler Testi
Temel Matematik Testi
Fen Bilimleri Testi
TYT
33
17
33
17
Ağırlıklı Puanların Hesaplanabilmesi İçin
Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir?
Puan Türü
Türkçe Testi
Temel Matematik Testi
TYT
2 testin en az birinden ham puanı ³ 0,5
Puan Türü
TYT
AYT
Türkçe Testi
Temel Matematik Testi
Matematik Testi
Fen Bilimleri Testi
SAY
2 testin en az birinden ham puanı ³ 0,5
2 testin en az birinden ham puanı ³ 0,5
Puan Türü
TYT
AYT
Türkçe Testi
Temel Matematik Testi
Matematik Testi
Türk Dili ve
Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi
EA
2 testin en az birinden ham puanı
³
0,5
2 testin en az birinden ham puanı
³
0,5
Puan Türü
TYT
AYT
Türkçe Testi
Temel Matematik Testi
Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi
Sosyal Bilimler-2 Testi
SÖZ
2 testin en az birinden ham puanı ³ 0,5
2 testin en az birinden ham puanı ³ 0,5
Puan Türü
TYT
YDT
Türkçe Testi
Temel Matematik Testi
Yabancı Dil Testi
DİL
2 testin en az birinden ham puanı
³
0,5
Dil ham puanı
³
0,5
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