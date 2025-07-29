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        Haberler Bilgi Gündem YKS TERCİH KILAVUZU 2025 | YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

        YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2025 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler tercih tarihlerine çevrildi. YKS tercih kılavuzu için ÖSYM'den önemli bir son dakika açıklaması geldi. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından, tercih sürecine ilişkin tüm detaylar netlik kazanacak. Adaylar taban puanları ve başarı sıralaması ölçüsünde belirtilen tarih aralığında tercihlerini yapabilecek. Peki, "YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2025 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?" İşte 2025 YKS tercih takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 21:55 Güncelleme: 29.07.2025 - 21:57
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        • 1

          21-22 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT şeklinde üç oturumda uygulanan YKS'de sonuçlar geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sınav sonuçlarının ardından, YKS tercihleri için geri sayım başladı. Adaylar, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından, tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. Peki, "YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS tercihleri ne zaman başlayacak?" İşte 2025 YKS tercih tarihleri...

        • 2

          YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

          2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu çalışmaları tamamlanmak üzere olup Kılavuz, 30 Temmuz 2025 tarihinde adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

          Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

          ÖSYM BAŞKANLIĞI

        • 3

          YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2025 YKS tercih işlemleri, 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

          Adaylar, YKS tercih işlemleri başladığında ÖSYM AİS https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak üniversite tercihinde bulunabilecek.

        • 4

          YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

          YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.

        • 5

          Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

        • 6

          YKS TERCİH NASIL YAPILIR?

          Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

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