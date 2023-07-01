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YKS tercih kılavuzu 2023 bekleniyor... YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS tercih kılavuzu bekleniyor... 2023 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS tercih tarihleri araştırması hız kazandı. 17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen üniversite sınavının ardından heyecanla sonuçlar beklenmeye başladı. Adaylar YKS tercih kılavuzu doğrultusunda aldıkları puanlara göre tercihlerini yapabilecekler. Bu noktada gözler "YKS tercihleri ne zaman yapılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...

Giriş: 01.07.2023 - 16:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • YKS tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden 20 Temmuz'da ilan edilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih kılavuzu yayımlanacak ve tercih süreci başlayacak. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte, son bilgiler...

  • YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercihlerin de başlaması bekleniyor. Buna göre; YKS tercihleri, sınavın açıklanacağı 20 Temmuz'dan sonra başlayacak. Konuya daie bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

  • ADAYLARIN KAÇ ÜNİVERSİTE TERCİH HAKKI VAR?

    YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

  • ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bu yılki kontenjanlarına ilişkin de şunları kaydetti:

    "Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz. Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur.

  • 34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır. Bu kontenjanlara ilaveten 15 bin civarında KKTC üniversiteleri ve yurt dışındaki üniversitelere kontenjanlar ayrılmıştır. Yükseköğretim sistemimiz içinde halihazırda 746 bini vakıf yükseköğretim kurumlarında, 3 milyon 368 bini örgün eğitim içerisinde ve devlet yükseköğretim kurumlarında, 2 milyon 836 bini ise açıköğretimde olmak üzere toplamda 6 milyon 950 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Kadın ve erkek öğrencilerimiz açısından baktığımızda geçen yıla kadar yükseköğretimdeki toplam erkek öğrenci sayısı kadınlardan fazla iken bu yıl ilk defa kadınların sayısı erkekleri geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla şu anda kadınların erkeklerden daha fazla oranda yükseköğretimden faydalandığını görmek sevindiricidir."

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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