YKS tercih döneminde altın değerinde tavsiyeler

Tercih döneminde öğrencilerin yanında olan Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsünde bire bir tercih danışmanlığı hizmeti başlattı. Öğrenciler, uzman rehber öğretmenler eşliğinde tercihlerini bilinçli ve stratejik bir şekilde yapma fırsatı buluyor.

"DOĞRU TERCİH GELECEĞE ATILAN EN ÖNEMLİ ADIM"

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Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, tercih döneminin öğrenciler açısından önemini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu dönem, öğrencinin ilgi alanları, yetenekleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda geleceğini şekillendirecek önemli bir adımdır. Üniversitenin sunduğu staj, çift anadal ve yurt dışı eğitim gibi imkânlar mutlaka değerlendirilmelidir. Doğru tercih, öğrencinin geleceğine yapılacak en değerli yatırımdır.”

Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt

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ÖĞRENCİLERE ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER

1- Kendinizi tanıyın: Hangi meslekte mutlu olabileceğinizi düşünün, yeteneklerinizi ve kişilik özelliklerinizi göz önünde bulundurun.

2- Puana değil, başarı sıralamasına bakın: Tercihler, başarı sıralamasına göre yapılmalıdır.

3- Tercihlerinizi istek sıranıza göre yapın: Önceliklerinize göre sıralama yapın, puana değil isteğe odaklanın.

4- İstemediğiniz bölümleri listenize almayın: 24 tercih hakkınızı doldurmak zorunda değilsiniz.

5- Kontenjan karşılaştırması yapın: 2024 ve 2025 kontenjan değişimlerini iyi inceleyin. 6- Kılavuzdaki özel koşulları mutlaka okuyun: Boy, kilo veya sağlık şartları gibi koşulları gözden kaçırmayın. 7- Yeni açılan programları değerlendirin: Kılavuzda “----” olarak yer alan bölümleri iyi inceleyin. 8- Kontenjanı dolmayan bölümleri inceleyin: Geçmiş yıllarda boş kalan bölümlere dikkat edin. 9- İsim değişikliği olan bölümleri kontrol edin: Önceki yıl yayımlanmış kılavuzu da inceleyin. 10- Tercih listenizi uzman rehber öğretmenlere gösterin: Eğitim koçları yerine işin uzmanından destek alın.