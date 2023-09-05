2023 EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjan listesi gibi bilgilerin bulunduğu 2023 Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz adayların erişimine sunulmadı.

YKS ek tercih tarihleri takvimi ve kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.