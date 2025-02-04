YKS taban puanları 2025: YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 1 Ağustos itibarıyla başladı. 13 Ağustos tarihinde sona erecek tercih sürecinde adaylar, tercihlerini taban puanları, kontenjanlar listeleri ve başarı sıralamalarını dikkate alarak ÖSYM üzerinden belirtilen tarihlerde yapabilecek. Peki, "2-4 yıllık önlisans ve lisans Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?" İşte 2025 YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...
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Üniversite sınavı YKS, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 549 bin 940, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 156 bin 40 adayın katılımı ile 21 - 22 Haziran tarihlerinde üç oturumda sona erdi. Üniversite tercih sürecinin başlamasının ardından, YKS taban puanları gündemdeki yerini aldı. Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralağında, ilgi ve yeteneklerine göre istihdam olanakları ve iş gücü piyasasını göz önünde bulundurarak tercihlerini yapacak. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek için tercihlerini yapacak olan üniversite adayları, 2-4 yıllık önlisans ve lisans Üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarını mercek altına aldı. İşte 2025 YKS taban puanları...
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2025 YKS TERCİHLERİ BAŞLADI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri sürecinin başladığını bildirdi.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylar için "1-13 Ağustos arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Tercih yapacak adaylara tavsiyelerde bulunan Ersoy, şunları kaydetti:
"Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımladığımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümlere ilişkin alan hocalarından bilgi alın ve imkan varsa üniversiteyi gezin, hem bölüm hem de yerleşke içinize sinsin. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını, keşke demeyeceğiniz verimli bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyorum."
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2025 YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS)Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet adresinde yayımlandı.
Kılavuz, adaylara ön bilgi sağlamak vermek paylaşılmış olup, tercih işlemleri başlamadan önce güncellenmiş haliyle tekrar yayımlanacaktır.
Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce yeniden yayımlanacak 2025 YKS Tercih Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
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YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacak.
Tercih işlemleri, elektronik ortamda tamamlanacak ve tercihler internet üzerinden ÖSYM'ye iletilerek geçerli hale gelecektir.
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2025 AYT, TYT VE YDT PUANI İLE GİRİLEN ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite adayları, hangi bölümün hangi puan türüyle alım yaptığını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan 2025 YKS kılavuzu ile AYT, TYT VE YDT puanı ile alım yapan bölümler belli oldu.
2025 YKS KILAVUZU İLE AYT, TYT VE YDT PUANI İLE GİRİLEN ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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2024 YILI TABAN PUANLARI
2025 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı.
YKS tercihlerinde 2024 yılı taban ve tavan puanlarını, sıralamalarını ve kontenjanlarını referans alınabilecek.
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TERCİHLERDE TABAN PUANLARI ESAS ALINACAK
Adaylar üniversite tercihlerini yaparken, ilgili programların taban puanlarını göz önünde bulunduracak. Taban puan, bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar arasında en düşük puanı ifade ederken, tavan puan ise en yüksek puanı gösterir.
2025 YKS'ye ait taban puanlar, yerleştirme süreci tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından açıklanacak. Ancak adaylar, tercih döneminde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak.
2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo3)
4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo 4)