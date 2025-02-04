Üniversite sınavı YKS, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 549 bin 940, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 156 bin 40 adayın katılımı ile 21 - 22 Haziran tarihlerinde üç oturumda sona erdi. Üniversite tercih sürecinin başlamasının ardından, YKS taban puanları gündemdeki yerini aldı. Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralağında, ilgi ve yeteneklerine göre istihdam olanakları ve iş gücü piyasasını göz önünde bulundurarak tercihlerini yapacak. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek için tercihlerini yapacak olan üniversite adayları, 2-4 yıllık önlisans ve lisans Üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarını mercek altına aldı. İşte 2025 YKS taban puanları...