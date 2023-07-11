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Üniversiteye giriş kapsamında 17-18 Haziran'da gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından sonuçlar için gözler 20 Temmuz'a çevrildi. ÖSYM'nin resmi internet sitesi "www.osym.gov.tr" üzerinden ilan edilecek olan sonuçların ardından YKS tercih işlemleri başlayacak. Adaylar YKS taban puanları, üniversite kontenjanları ve başarılı sıralamasına göre tercih işlemlerimi gerçekleştirecekler. İşte 2023 üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması ile YKS tercih tarihleri...

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

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Üniversite adayları sonuçları ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet uzantı ile TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapıpı öğrenebilecekler

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercihlerin de başlaması bekleniyor. Buna göre; YKS tercihleri, sınavın açıklanacağı 20 Temmuz'dan sonra başlayacak. Konuya daie bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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ADAYLARIN KAÇ ÜNİVERSİTE TERCİH HAKKI VAR? YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

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ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bu yılki kontenjanlarına ilişkin de şunları kaydetti: "Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz. Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur. 34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır. Bu kontenjanlara ilaveten 15 bin civarında KKTC üniversiteleri ve yurt dışındaki üniversitelere kontenjanlar ayrılmıştır. Yükseköğretim sistemimiz içinde halihazırda 746 bini vakıf yükseköğretim kurumlarında, 3 milyon 368 bini örgün eğitim içerisinde ve devlet yükseköğretim kurumlarında, 2 milyon 836 bini ise açıköğretimde olmak üzere toplamda 6 milyon 950 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Kadın ve erkek öğrencilerimiz açısından baktığımızda geçen yıla kadar yükseköğretimdeki toplam erkek öğrenci sayısı kadınlardan fazla iken bu yıl ilk defa kadınların sayısı erkekleri geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla şu anda kadınların erkeklerden daha fazla oranda yükseköğretimden faydalandığını görmek sevindiricidir." ifadelerini kullandı.

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LGS TERCİH ROBOTU ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimlerinin e-Okul sistemi üzerinden açıklanmasının ardından kullanıma sunulan tercih robotları, hem merkezi sınav puanı hem yerel yerleştirme ile öğrenci alan lise tercihlerinin oluşturulmasında büyük kolaylık sağlıyor.

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LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR? Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

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LGS TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR? Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak. 2023 LGS LİSE TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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YEREL YERLEŞTİRME NASIL OLACAK? "Yerel yerleştirme" işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede, eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme gerçekleştirilecek.

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YÜZDELİK DİLİM NEDİR ? Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

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LGS TABAN PUANLARI 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlandı. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl için açıklama yapıldı. Adaylar 2023 yılı tavan ve taban puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek yerleştirmelerde belli oluyor.



Geçen seneye ait 2022 liselerin Taban/Tavan puanları ve yüzdelik dilimleri listesi aşağıdaki gibidir: LİSE TABAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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